Никакая эпидемия, никакой кризис не в силах помешать правительству строить прогнозы на будущее. Вот и сегодня, когда многие не знают, как до конца года дотянуть, Министерство экономики Азербайджана подготовило три прогнозных сценария по экономическому развитию на 2021 год. Министерство опять делает упор на нефтяной сектор. По этим сценариям, в зависимости от цен на нефть на мировых рынках, рост ВВП составит от 3% до 3,8%.

Как заявили накануне в Минфине, по этим прогнозам при средней цене на нефть на уровне 35 долларов за баррель рост ВВП страны в 2021 году составит 3%. При цене в 40 долларов за баррель темпы экономического роста в следующем году составят 3,4%, а если стоимость нефти возрастет до 45 долларов за баррель, то темпы роста возрастут до 3,8%. Согласитесь, планы весьма амбициозны, если не назвать их фантастическими с учетом сложившейся сегодня ситуации в экономике страны. Ведь даже после относительно благополучного 2019 года, когда темпы роста ВВП составили 2,2%, прогнозы правительства на нынешний год намечались на уровне 3%. Правда, этот прогноз перечеркнула пандемия коронавируса, которая нанесла невиданной силы ущерб экономике, и этот процесс еще продолжается. По оценкам Минэкономики, спад экономики к концу года в зависимости от нефтяных цен может составить от 2,9% до 4,3%.

Более того, привычный нам профицит счета текущих операций платежного баланса, по прогнозам Минфина, уже в этом году перейдет в дефицит на уровне 1 млрд 539,6 млн долларов или 3,7% ВВП. Если по итогам 2019 года профицит счета текущих операций составил 4 млрд 364,9 млн долларов (9,1% ВВП), то по итогам первого квартала текущего года этот показатель составил 646 млн долларов, упав в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Не сильно изменится этот важный показатель и в 2021 году, когда дефицит счета текущих операций составит 1 млрд 377,2 млн долларов ( 3,1% ВВП). Лишь по итогам 2022 года дефицит снизится до 518,5 млн долларов или 1,1% ВВП. И только с 2023 года, по прогнозам, дефицит счета текущих операций сменится профицитом, который составит 724 млн долларов (1,4% ВВП).

И на таком, не сулящем особых надежд фоне, правительство уверенно заявляет: среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2024 годах составит 3,75%. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на официальный сайт Минфина, где и опубликованы данные прогнозы. А они предусматривают рост ВВП в 2021 году на 3,4%. Причем, такая тенденция роста будет наблюдаться и в последующие годы. В 2022 году этот показатель возрастет еще на 4,8%, в 2023 году – на 3,7%, а в 2024 году – на 3,1%. За счет чего же намечается столь внушительный рост ВВП страны?

Как известно, ВВП Азербайджана сегодня четко делится на нефтяной и ненефтяной. Это весьма удобно, чтобы судить, насколько эффективно и быстро мы избавляемся от нефтяного фактора, зависимость от которого еще совсем недавно доходила до 80%-90% ВВП страны. Но после объявления ненефтяного сектора приоритетным направлением развития экономики страны, правительство добилось почти двукратного снижения доли нефти в общем экономическом пироге. На какой же из этих двух секторов экономики сделало упор правительство при составлении своих прогнозов?