Глава Украинской церкви заразился коронавирусом

Пресс-служба 91-летнего Филарета сообщила также, что состояние владыки удовлетворительное, он находится под опекой врачей. (Напомним, что Синод Православной церкви Украины, признанной Вселенским патриархом, в которую при получении томоса влились приходы УПЦ КП, в 2019 году лишил Филарета права управлять Киевской епархией).

Ранее пожилой патриарх заявлял, что пандемия - это кара за грехи людей, а прежде всего за однополые браки.

Глава Украинской Православной церкви Киевского Патриархата Филарет заразился вирусом Covid-19. Положительный результат проявился у него после повторного теста на коронавирус. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

В последние сутки в Украине зафиксировано 2 тысячи 836 случая инфицирования коронавирусом. Умерли 50 человек с таким диагнозом. Всего число заболевших в многомиллионной стране достигло 133 тысяч 787 случаев.

Активная форма заболевания наблюдается у 69 тысяч 327 пациентов. Еще у 195 тысяч 757 подозревается наличие инфекции.

Еще в марте глава Украинской Православной церкви Патриарх Киевский Филарет убеждал, что эпидемия — это «Божья кара за грехи людские, грешность человеческую». «Прежде всего я имею в виду браки между людьми одного пола», - говорил иерарх.

После этих слов он был призван к ответу украинской организацией ЛГБТ+.

Киевская группа Insight, которая защищает права геев, лесбиянок и других представителей сексуальных меньшинств, считает, что такого рода высказывания опасны, потому что могут привести к атакам, усилению агрессии, дискриминации и применения насилия по отношению к некоторым социальным группам. Эта организация намеревалась подать на православного иерарха в суд.

Коронавирус не миновал монастырей, приходов, самих священников, не только в Украине, но и во всем мире.

Так, в Киево-Печерской лавре — мужском монастыре Украинской Православной церкви Московского патриархата еще в апреле были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом. Вслед за этим заразились все священники, монахи, преподаватели, студенты Киевской духовной академии на территории обители.

Слова Филарета о пандемии, как о наказании людям за однополые браки, когда он сам заболел коронавирусом, звучат сейчас весьма двусмысленно.