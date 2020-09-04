Пост Марии Захаровой о встрече Вучича и Трампа вызвал недовольство в Сербии

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон. Свою позицию он высказал в Twitter.

Речь идет о посте, в котором Захарова прокомментировала встречу сербского президента Александра Вучича с Дональдом Трампом.

Ранее на этой неделе сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа, пишет РИА Новости.

"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала представитель МИД РФ и приложила к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".