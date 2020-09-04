Ученые определили самый несчастливый возраст человека

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) определили, в каком возрасте человек проживает самый несчастливый период своей жизни, пишет Лента.ру со ссылкой на данные исследования.

Специалисты изучили данные из 132 стран. Людей разных возрастов просили оценить свой уровень удовлетворенности жизнью.

Оказалось, что самый счастливый период в жизни человека приходится на 18-20 лет, после ситуация ухудшается и достигает пика примерно в 47-48 лет.

Отмечается, что у жителей развитых стран кризис наступает в 47 лет, в развивающихся государствах — в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и Мексике — в 43 года. Такое состояние длится до 60 лет, после чего начинается подъем и в 70 лет люди вновь достигают наибольшего удовольствия от жизни.

Исследователи подчеркнули, что это зависит не от внешних факторов, а от биохимических процессов в организме и уровня гормонов.