Засекреченный китайский космический аппарат вернулся на Землю

Китайский экспериментальный космический корабль многоразового использования в воскресенье, 6 сентября, благополучно приземлился в запланированном месте посадки. Об этом сообщило официальное информагентство "Синьхуа", назвав успешное завершение испытаний технологическим прорывом, который позволит удешевить полеты в космос.

Deutsche Welle пишет, что информации об этом эксперименте немного. Известно, что корабль был запущен два дня назад, его вывела на орбиту ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань. До сих пор государственные СМИ не опубликовали ни одной фотографии или видео запуска, или посадки космического аппарата и не сообщили никаких подробностей об использованных технологиях.

Комментаторы в соцсетях сравнивают китайский многоразовый космический корабль с американским X-37B компании Boeing.

Три года назад Китай заявил, что в 2020 году он запустит многоразовый космический аппарат, чтобы увеличить число запусков и снизить стоимость миссий. В "Синьхуа" подчеркивается, что корабль предназначен для мирного исследования космического пространства.

Одновременно Китай реализует свою программу освоения Марса. К планете движется тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5", которая стартовала 23 июля, с межпланетным зондом на борту для исследования Марса. Он должен совершить посадку на Красной планете в феврале 2021 года. Кроме того, на 2024 год Китай запланировал высадку на Луну.