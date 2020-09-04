Несколько лодок столкнулись и затонули в озере Трэвис, штат Техас, во время парада в поддержку президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, сообщает BBC News со ссылкой на местные власти.

Согласно заявлению властей, причиной столкновения могло стать большое количество лодок, которые оказались слишком близко друг к другу и подняли волну. Это подтверждают фото, на которых лодки с символикой кампании Трампа маневрируют на близком расстоянии.