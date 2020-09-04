Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа фото
Несколько лодок столкнулись и затонули в озере Трэвис, штат Техас, во время парада в поддержку президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, сообщает BBC News со ссылкой на местные власти.
Согласно заявлению властей, причиной столкновения могло стать большое количество лодок, которые оказались слишком близко друг к другу и подняли волну. Это подтверждают фото, на которых лодки с символикой кампании Трампа маневрируют на близком расстоянии.
Сообщается, что никто не пострадал, хотя людей пришлось вытаскивать из воды.
Мероприятие Lake Travis Trump Boat Parade было организовано в "Фейсбуке", больше двух с половиной тысяч человек отметились в соцсети как посетившие его.
В "Фейсбуке" призывали принять участие в параде лодок "всех форм и размеров", украсив их "патриотическими цветами" и вывесив столько флагов Трампа, сколько поместится.
В офисе шерифа округа заявили, что пока нет никаких признаков злоумышленных действий, однако расследование все-таки началось. Там сообщили, что несколько лодок затонули. Рейтер передает, что утонули по меньше мере четыре плавательных средства, другие лодки врезались в камни.