За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек

За последние сутки в мире коронавирус выявили у 304 626 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, это является рекордным количеством с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов COVID-19 диагностировали у 304 351 человека.

Всего в мире инфекцию обнаружили у 26 739 782 человек. Больше всего зараженных — 6,2 млн — приходится на США. На втором месте Бразилия (4,09 млн), на третьем — Индия (4,02 млн), на четвертом — Россия (1,02 млн по данным Федерального оперативного штаба), на пятом — Перу (676,8 тыс.).

Также за последние сутки в мире, по данным университета, скончались 5 637 человек. По этому показателю рекорд был поставлен 14 августа, когда умерли 10 135 человек. Всего после заражения вирусом в мире скончались 876 938 человек.