Рост коронавируса в Европе: закрывают ночные клубы и запрещают вечеринки

В пресс-службе Всемирной организации здравоохранению изданию рассказали, что с февраля по июль количество пациентов с COVID-19 среди людей от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5% до 15%. В связи с этим многие страны начали закрывать ночные клубы и другие заведения, где организовываются вечеринки, на которых невозможно гарантировать соблюдение социальной дистанции и другие меры санитарной безопасности.

Власти европейских стран закрывают ночные клубы и запрещают проведение вечеринок из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией среди молодых людей. Об этом сообщают «Известия».

Первой страной, запретившей дискотеки, стала Испания. В конце июля работу ночных клубов ограничили в Каталонии — наиболее проблемном с точки зрения эпидемиологической обстановки в регионе страны. В середине августа меры расширили на всю Испанию.

Италия запретила дискотеки, в том числе и под открытым небом, с 17 августа, когда у многих жителей страны начинаются отпуска. Итальянцы отнеслись к этому решению с пониманием.

На Мальте закрыли ночные клубы, а бары перевели в ресторанный режим работы. В Германии ночные клубы закрыты с весны, представители бизнеса ждут открытия только в 2021 году.

В конце августа турецкие власти из-за угрозы распространения коронавируса запретили пенные вечеринки в одном из главных курортов страны — Анталье. Причиной ограничений стал рост числа таких мероприятий, особенно на кораблях, где нет возможности соблюдать санитарные нормы.