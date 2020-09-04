Пьяный водитель наехал на детей: есть жертвы

В селе Новая Шульба Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области в результате наезда автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель, один ребенок погиб и трое госпитализированы, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Казахстана.

"31-летний водитель автомобиля Mitsubishi Chelenger, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при совершении разворота не справился с рулевым управлением и допустил наезд на четверых игравших возле проезжей части детей - 5, 10, 11 и 12 лет", - говорится в сообщении МВД.

"В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 10-летняя девочка скончалась в карете "скорой помощи", остальные несовершеннолетние получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу", - сообщается в информации. Водитель задержан.