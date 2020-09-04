Врач Григорян: правительство Армении провалило борьбу с коронавирусом

В Армении врач, организатор по вопросам здравоохранения Геворг Григорян заявил о провале в борьбе с коронавирусом в стране.

«О том, что борьба с коронавирусом полностью провалена, я говорил еще в середине апреля, когда у нас в условиях продления режима ЧП число заражений и смертей росло. Тот факт, что наше правительство провалило борьбу с коронавирусом, не подлежит обсуждению. Проблема в том, что мы вместе с нашей системой здравоохранения позоримся перед международным сообществом», - сказал Григорян, комментируя агентству «Новости-Армения» неутешительную статистику.

Григорян указал на то, что Армения, у которой две из четырех границ постоянно закрыты (с Азербайджаном и Турцией), не смогла не только защитить свои границы от коронавируса, но и обеспечить того, чтобы коронавирус не получил такого широкого распространения.

Он заявил, что шаги по противодействию необходимо было предпринять еще в январе, когда ВОЗ объявила о коронавирусе. В частности, Григорян отметил, что необходимо было закрывать границы, а туристов или возвращавшихся на родину граждан отправлять в карантин.

«Однако руководители нашей системы здравоохранения в лице министра Арсена Торосяна и заместителя главы Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в интервью и прямых эфирах говорили, что карантин неэффективен, что нецелесообразно закрывать границы и так далее. Они своими шагами провалили борьбу с проникновением вируса в страну», - сказал он, указав и на действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, «который в этот период проводил агитационную компанию и заявлял о том, что коронавирус будет побежден пинцетами и домашней водкой». «Мы комплексно провалили борьбу с коронавирусом», - сказал Григорян.

По положению на утро 6 сентября, в Армении за сутки выявлено 134 новых случая заражения. Всего зафиксированы 44 783 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончались 897 человек.