Казалось бы, только недавно Азербайджан утвердил изменения в госбюджет – 2020. А Минфин уже опубликовал прогнозы по госбюджету на очередной 2021 год. И с самого начала в бюджет закладывается давно невиданный в стране дефицит на сумму, превышающую 1,5 млрд манатов, что изначально свидетельствует о предстоящих трудностях с его исполнением.

Доходы госбюджета на 2021 год Минфин прогнозирует на уровне 24 млрд 327 млн манатов. По сравнению с недавно сниженным прогнозом на текущий год рост доходной части бюджета ожидается на уровне 0,8%. При этом доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в 35 долларов за баррель. Цена на основной источник доходов осталась неизменной, после того, как ее снизили на 20 долларов при недавнем пересмотре бюджета на текущий год.

А роль нефти в формировании бюджета вновь остается высокой. В структуре доходов более половины поступлений, а именно 57,3% или 13 млрд 950 млн манатов планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, а 42,7% или 10 млрд 377 млн манатов – от ненефтяного сектора. По сравнению с 2020 годом рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора составит 2,4%. При этом трансферты в госбюджет из Госнефтефонда на 2021 год предусмотрены в размере 12 млрд 200 млн манатов, что соответствует показателю 2020 года. Фонд обеспечит 50,2% всех бюджетных доходов.

А расходы госбюджета по сравнению с показателем на текущий год снизятся на 6% и прогнозируются на уровне 25 млрд 847,5 млн манатов. В структуре расходов 18 млрд 106,6 млн манатов или 70,1% составляют текущие расходы, 5 млрд 389,1 млн или 20,8% - капитальные расходы, 2 млрд 351,8 млн манатов или 9,1% - расходы на управление госдолгом и обязательствами. На социальные цели в следующем году планируется направить 42% всех расходов госбюджета. Еще около 4 млрд манатов планируется выделить из госбюджета на оборону, а 600 млн манатов – на финансирование мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Таким образом, правительство прогнозирует дефицит госбюджета на 2021 год на уровне 1 млрд 520,5 млн манатов или 2% ВВП. Если учесть, что дефицит госбюджета на текущий год прогнозируется на уровне 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП, то это можно назвать существенным достижением. Но даже более чем 2,2-кратное снижение дефицита в течение года не дает основания для удовлетворения. Конечно, это может быть достигнуто лишь при больших усилиях правительства, но более чем 1,5-миллиардный дефицит бюджета – это не для Азербайджана.

Но дефицитным ожидается не только бюджет, но и счет текущих операций платежного баланса, дефицит которого в этом году составит 1 млрд 539,6 млн долларов или 3,7% ВВП. Немного снизится этот важный показатель в 2021 году и составит 1 млрд 377,2 млн долларов ( 3,1% ВВП). По итогам 2022 года дефицит снизится до 518,5 млн долларов (1,1% ВВП), а с 2023 года, по прогнозам, дефицит счета текущих операций сменится профицитом, который составит 724 млн долларов (1,4% ВВП). И только в 2024 году профицит составит уже внушительную сумму 1 млрд 193,2 млн долларов (2,3% ВВП).

Еще хуже обстоят дела со сводным бюджетом. В целом его доходы в 2021 году прогнозируются на уровне 20 млрд 619,1 млн (спад на 5,7%), а расходы – на уровне 28 млрд 627,2 млн манатов (спад на 5,5%). Таким образом, дефицит сводного бюджета на 2021 год прогнозируется на уровне 8 млрд 8,1 млн манатов. При этом доходы Госнефтефонда прогнозируются на уровне 5 млрд 932,9 млн манатов, а расходы - на уровне 12 млрд 420,5 млн манатов, из которых 12 млрд 200 млн манатов составят трансферты в госбюджет. Доходы и расходы Госфонда соцзащиты при Минтруда на 2021 год прогнозируются на уровне 5 млрд 146,3 млн манатов, что на 7,6% больше прогноза на текущий год. А доходы и расходы Фонда страхования от безработицы прогнозируются на уровне 152,4 млн манатов, что на 0,8% превышает прогноз на этот год. Основной спад обеспечивает Нефтяной фонд.

Но Минфин, кажется, настроен оптимистично. С учетом обеспечения макроэкономической стабильности и осуществляемых экономических реформ, снижения долларизации и прочих факторов, курс маната по отношению к доллару на 2021 год принят на уровне 1,7, то есть сохранится неизменным. Этому будет способствовать и ожидаемое замедление инфляции.

Правда, по прогнозам Минэкономики среднегодовая инфляция в стране по итогам 2020 года составит 3,1% против 2,6% в 2019 году.

Но одного только стабильного маната и комфортной инфляции недостаточно для преодоления миллиардных дефицитов. Раз нельзя сокращать расходы, нужны действенные меры и по увеличению доходной части бюджета.

С этой целью правительство планирует уменьшить расходы на обслуживание госдолгом, направив на это в 2021 году 2 млрд 351,8 млн манатов. Из этих средств 1 млрд 787,3 млн манатов планируется направить на расходы по обслуживанию прямого внешнего госдолга, 417,4 млн манатов – на обеспечение обязательств, привлеченных под госгарантию, 147 млн манатов – на расходы по обслуживанию внутреннего госдолга. Правительство планирует в 2021-2024 годах сократить расходы на управление госдолгом на 21,3%. Для справки отметим, что на 1 июля этого года госдолг Азербайджана составил 9 млрд 813,3 млн долларов (16 млрд 682,6 млн манатов) или 24,5% ВВП, из которых 8 млрд 960,3 млн долларов (15 млрд 232,5 млн манатов) или 22,4% ВВП внешний долг, 1 млрд 450,1 млн манатов или 2,1% ВВП - внутренний долг.