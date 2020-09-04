Зять Рамиза Мехтиева и его сват на свободе

Бывший депутат Милли Меджлиса, зять президента НАНА Рамиза Мехтиева И.Алиев и его сват Р.Мустафаев, нарушившие режим карантина и потому задержанные в административном порядке на 15 суток, вышли на свободу.

Как сообщает haqqin.az, указанные лица отбыли 15 суток административного ареста.

Отметим, что И.Алиев и Р.Мустафаев были привлечены к административной ответственности за участие в свадебной церемонии, несмотря на действующий в ряде городов и районов Азербайджана ужесточенный карантинный режим.