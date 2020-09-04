Зять Мехтиева обвинил певицу Айсель Теймурзаде

Как сообщалось ранее, бывший депутат И.Алиев и его сват Р.Мустафаев, нарушившие режим карантина, после отбывания административного ареста на 15 суток сегодня вышли на свободу.

Выступая с заявлением, экс-депутат обвинил в скандале Айсель Теймурзаде, супругу директора Азгосфилармонии Мурада Адыгезалзаде: «Айсель, жена директора филармонии Мурада Адыгезалзаде, сняла видео и затем передала их оппозиционным сайтам. Возникает вопрос, почему. Я много думал об этом. Это саботаж. Это саботаж против Рамиза Мехтиева».