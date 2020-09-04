Третий день подряд: в России больше 5 000 новых заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 195 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. За весь период в России зарегистрировано 1 025 505 случаев заболевания.

Суточный прирост заболевших в России третий день подряд превышает отметку в 5 000 человек. В минувшую пятницу штаб сообщал о 5 110 заразившихся, в субботу — о 5 205 новых случаях.

По данным штаба, за сутки умер 61 человек с подтвержденным диагнозом. Это минимальный показатель с 17 августа, когда штаб сообщил о 55 смертях за сутки. Общее число смертей с начала эпидемии достигло 17 820. Количество выздоровевших пациентов увеличилось на 2 823 — до 17 820.