В России заподозрили Германию в «двойной игре» в истории с Навальным

У России нет уверенности, что Германия не ведет двойную игру в ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которого, как заявляют в Берлине, отравили ядом из группы «Новичок». Об этом в Facebook заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает РБК.

Так Захарова отреагировала на слова немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса, требовавшего от Москвы скорейшего расследования инцидента с Навальным. Она отметила, что Берлин все еще не ответил на переданный 27 августа запрос Генпрокуратуры РФ по поводу состояния политика.

«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России», — написала Захарова.