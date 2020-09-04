Синоптики рассказали о погоде на понедельник
В понедельник, 7 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове без осадков, ночью и утром местами небольшой туман. Будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
На Апшероне температура воздуха составит ночью 19-23, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Апшерона прогнозируется слабый южный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
7 сентября в регионах Азербайджана будет в основном без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах возможны молнии, местами дожди, град. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.