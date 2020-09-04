Экс-адвокат Трампа рассказал, почему президент США восхищается Путиным
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что Дональд Трамп восхищается стилем управления президента РФ Владимира Путина. Об этом Коэн написал в своих мемуарах, сообщает The Washington Post.
Коэн пишет, что причина восхищения Дональда Трампа российским президентом «проще, чем думают многие критики». По мнению экс-адвоката, Трампу нравится, что президент РФ «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией — по сути, так же, как Дональд Трамп управлял Trump Organization», пишет «Коммерсант».
По мнению Майкла Коэна, Трамп предпринимал «явные и тайные попытки вынудить Россию вмешаться в выборы 2016 года» на его стороне.
В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании Трампа и махинации в банковской сфере.