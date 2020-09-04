Иран нашел организаторов саботажа на ядерном объекте

"Органы безопасности тщательно изучают то, что произошло в Натанзе, а это был саботаж. Насколько нам известно, им удалось выявить силы, стоящие за саботажем, установить причины, детали и методику", – заявил Камальванди в эфире IRIB TV1.

Он не уточнил, диверсия была организована из-за рубежа или совершена изнутри.

Ранее Камальванди сообщал, что причиной пожара на ядерном объекте в Натанзе стал именно саботаж.

В начале лета Организация атомной энергии Ирана информировала о ЧП на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана и производству центрифуг, местные власти называли причиной происшествия пожар. Впоследствии в СМИ появились данные, что причиной ЧП мог стать взрыв, спланированный за пределами Исламской Республики. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, пообещав озвучить причины позднее, после выяснения деталей.