Айдын Керимов, отдел политики 13:29

Влиятельные околокремлевские СМИ констатируют ухудшение отношений России с Арменией на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Спусковым крючком для нового кризиса во взаимоотношениях Еревана и Москвы стало резонансное заявление главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, обвинившего нынешние власти Армении в нарушении режима прекращения огня и попытку захвата азербайджанских позиций в направлении Товузского района.

Напомним, что сенсационные комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова были опубликованы в газете «Труд». В своем комментарии глава МИД открыто заявил, что решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Другое влиятельное российское издание – «Независимая газета» пишет, что выдвижение этой странной версии заставляет задуматься о степени слаженности работы армянской армии, которая своими "неоправданными действиями", если верить главе МИД РФ Сергею Лаврову, и спровоцировала июльские бои. «НГ» подчеркивает, что власти в Ереване в последнее время получили сразу несколько негативных сигналов. 31 августа президент России Владимир Путин поздравил экс-руководителя Армении Роберта Кочаряна с днем рождения, позвонив ему и направив телеграмму, опубликованную на сайте Кремля. При этом прокремлевское СМИ предвещает новую внутриполитическую бурю в Армении, указывая на становление мощнейших пророссийских антиправительственных сил, задавшихся целью смещения правительства Пашиняна: «В Армении обсуждается усиление лидера оппозиционной партии "Родина" Артура Ванецяна, бывшего главы Службы национальной безопасности страны. У него, как считается, есть поддержка определенных кругов в России. Ванецян недавно сообщил о широких переговорах армянской оппозиции с единственной целью - как можно скорее избавиться от власти Пашиняна. Все это явно нервирует армянское руководство, чьи действия в конфликте с соседней республикой становятся все более иррациональными».

Другое авторитетное российское издание Лента.ру привлекает внимание экспертного сообщества России к «ястребиному» визиту Пашиняна в Нагорный Карабах, повышающему риск возобновления боевых действий. По мнению издания, Пашинян особо заинтересован в усилении военной эскалации, чтобы отвлечь внимание армянского общества от внутренних проблем: ухудшения экономической и внутриполитической обстановки на фоне пандемии коронавируса. Наступательная политика Пашиняна, по убеждению российских аналитиков, обостряющая внешнюю политику – последствие стремительного падения рейтингов премьер-министра. Наряду с этим активизация экс-президента Армении Роберта Кочаряна не выпала из поля зрения российских журналистов. Как пишет Лента.ру, Р.Кочарян обвинил власти Армении в отсутствии плана по преодолению последствий коронавируса: «Уже сегодня должна быть программа того, что мы будем делать для восстановления экономики. В первую очередь, речь должна идти о спасении имеющегося», — цитирует издание политика. Российские СМИ остановили свое внимание на ухудшение экономической ситуации в Армении: «Например, бюджет Армении на 2020 год предусматривал ежегодный рост экономики на 5,3 процента. В марте в отчете за первый квартал Центральный банк пересмотрел этот показатель, понизив его на 0,7 процента. По итогам второго квартала Центробанк страны сделал прогноз, предполагающий вместо экономического роста падение ВВП на 4 процента. При этом в самой республике не все, включая парламентариев, верят официальным данным, считая их сфальсифицированными. Согласно опубликованным Статистическим комитетом Армении сводным данным о социально-экономической ситуации за первое полугодие 2020 года, экономический спад составил 4,7 процента, объем промышленного производства вырос на 1,5 процента, объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 1,7 процента, спад в сфере строительства составил 23,4 процента, торговый оборот сократился на 11,1 процента, объем услуг (без торговли) сократился на 6,4 процента, экспорт снизился на 6,5 процента, импорт снизился на 12,9 процента. Это опубликованные официальные данные и, если выразиться кратко, то я не верю этим цифрам, поскольку страна находится в глубоком экономическом кризисе, и последствия последнего, которые мы видим, не отражены в этих цифрах», — цитирует руководителя парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна Лента.ру.