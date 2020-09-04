Задержан помощник Али Инсанова

Член правления партии «Право и справедливость», помощник председателя партии Рашад Аббаслы вчера был задержан четырьмя лицами в штатском и увезен в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Туран».

«Ни семья Аббаслы, ни партия пока не проинформированы о месте нахождения Аббаслы. Родители Аббаслы заявили об этом в 4-е отделение полиции Бинагадинского района. Полиция зарегистрировала Аббаслы как пропавшего без вести», - заявили в партии.

Отметим, что председателем партии «Право и справедливость» является экс-министр здравоохранения Али Инсанов.