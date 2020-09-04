В Минске перекроют все проспекты

Милиция Минска сегодня перекроет проспекты из-за планирующейся акции протеста, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, меры приняты для «недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих». Начало акции запланировано на 14:00.

«Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города»,— написала пресс-секретарь МВД в Telegram.

Пока проспект Независимости и выходы на него не перекрыты.