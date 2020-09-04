Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:56

Ветеран японской политики и премьер страны Восходящего солнца Синдзо Абэ в минувшую пятницу, 28 августа, объявил об уходе в отставку. У политика обнаружены серьезные проблемы со здоровьем.

Сейчас, когда «эра Абэ» подходит к концу, оживились крепкие задним умом критики уходящего премьера, кидая ему в спину обвинения, одно хлестче другого. «К своему логическому финалу подошли авторитарные тенденции в правлении Абэ, которые отмечались еще в его первом премьерстве… Премьер Абэ в последнее время занялся «проталкиванием» ряда законодательных инициатив, ставящих под угрозу демократические достижения в послевоенной Японии», - говорится в редакционной статье влиятельной «Хоккайдо симбун». «В правительстве Абэ начали твориться неслыханные вещи - подделка и сокрытие важнейших правительственных документов, утаивание их от парламента и т.д. Эти действия накладывают позорное пятно на всю систему парламентаризма в Японии», - утверждают его критики. Ему ставят в вину все, даже то, что экономика страны пострадала от коронавируса, пусть и значительно меньше, чем остальные страны. «Конечно, нельзя отрицать исключительно негативное влияние на экономику страны пандемии коронавируса. Но факт остается фактом — правительство Абэ не смогло противопоставить ему разумные и эффективные меры», - утверждают с газетных страниц его вчерашние коллеги по партии. Такие обвинения, которые, кстати, идут вразрез с традиционной японской политической культурой, еще десять лет назад и представить себе было сложно, вот уж воистину, «последние времена настают» - мы еще поговорим. Но сначала – немного о другом. О том, что в новейшей истории Страны Восходящего солнца Синдзо Абэ уже поставил два рекорда. В 2006, после утверждения парламентом, он стал самым молодым (52 года для политика – пора расцвета) премьером страны. Правда, спустя год на фоне коррупционных скандалов в правительстве, он этот пост покинул. И вернулся в качестве главы кабинета министров в декабре 2012 года. И с тех пор вышел на первое место за всю историю Японии по непрерывной деятельности на посту главы правительства - 2799 дней. Кстати, обойдя по длительности пребывания премьером своего двоюродного дядю, Эйсаку Сато, бывшего главой японского кабинета с 1964 по1972 годы.

Да, все верно – Синдзо Абэ принадлежит к клану тех, кто действительно правит Японией. Про дядю вы уже знаете, но и дедушка по материнской линии, почтенный Нобусукэ Киси в 1957–1960 годах также возглавлял правительство Японии. А папа, Синтаро Абэ, в 1982–1986 годах был министром иностранных дел.

Поэтому жизненный путь Синдзо после окончания юридического факультета университета Сэйкэй в Токио (1977) и Высшей школы государственной политики при Университете Южной Калифорнии в США (1978–1979) был предопределен – нахождение на вершинах власти.

«Кто-то считает, что власть имеет вкус меда, но это не так. Ее вкус горький. И по мере нахождения у власти эта горечь увеличивается. Я нахожусь на своем посту уже почти шесть лет, и для меня это очень горько. Но кто-то должен испить этот горький напиток», - как-то сказал он в беседе с журналистами. Поэтому вряд ли сейчас его сильно трогают обвинения, летящие вслед. Уж кто-кто, а Синдзо Абэ прекрасно знает цену и всеобщему одобрению, и почтительным улыбкам нижестоящих соратников по правящей Либерально-демократической партии. Да и неважно это для него, слишком суетно, мелочно и сиюминутно. Абэ был и останется человеком выдающихся стратегических талантов, особенно по меркам нашего, откровенно не блещущего яркими стратегами, времени. Именно он в свое время вытащил из статьи индийского адмирала Кхураны идею создания Индо-Тихоокеанского региона как инструмента сдерживания Китая – и стал инициатором создания этого нового геополитического пространства. Его первый срок на посту премьера запомнился принятием основного закона об образовании, ставшего базой для воспитания патриотизма у молодого поколения. Его второй срок стал временем реализации внешнеполитической стратегии, в которой Токио, формируя систему неформальных союзов и соглашений - в первую очередь с Индией, - стал одним из главных звеньев системы сдерживания Китая в новой холодной войне. Причем формальное участие США в этой системе не требовалось: подразумевалось, что в случае нападения КНР на любое из звеньев американцы ввяжутся в драку независимо от наличия формального союза – таким изящным и утонченным маневром Абэ обошел проблему охлаждения американо-японских отношений, произошедшего во времена правления на берегах Потомака демократов и дуэта Обама-Хиллари «Валькирия» Клинтон. Именно Синдзо Абэ взял на себя смелость провозгласить курс на ремилитаризацию страны, добился расширения полномочий сил самообороны Японии, в том числе – право использовать их в зарубежных операциях. И сделал все возможное для наращивания военного потенциала страны, перечеркнув капитуляцию 1945-го года. Японские либералы обвиняли его в авторитарных тенденциях – но кайрэцу, огромные финансовые конгломераты, истинные хозяева Японии, состоявшиеся как владельцы военно-промышленного комплекса страны, для которых Силы Самообороны – надежный постоянный покупатель, ему аплодировали и полностью поддерживали. Именно они сумели разглядеть истинную суть политики Абэ – возвращение Японии в ряды великих держав. И эта суть - а также то, с какой настойчивостью и эффективностью добивался ее премьер, делая акцент на наращивании оборонного заказа, - им очень понравилась. Сложность и цена проектов военной техники японского производства растут – значит, растут сверхприбыли кайрэцу, давая толчок развитию супертехнологий и созданию новых рабочих мест. Именно эта идея была главной в стратегии «абээкономики», а не абстрактные показатели роста. И она, чтобы там ни говорили сегодня критики, показала неплохие результаты: смягчилась денежно-кредитная политика, и в японскую экономику пришло больше финансов. Несколько снизилась безработица. Ну а то, что продолжилась дефляция, и не увеличилась зарплата трудящихся, то, что расширился разрыв между бедными и богатыми – так кайрэцу считают это вполне допустимыми издержками, ради величия страны можно и потерпеть, разве в других странах политики поступают иначе?