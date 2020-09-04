Заместитель председателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йохан Вадефуль (ХДС) призвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в свете ситуации вокруг Алексея Навального покинуть посты в "Роснефти" и компании Nord Stream 2 AG - операторе строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом депутат сказал в интервью газете Der Tagesspiegel.

"Экс-канцлер Герхард Шредер должен немедленно отказаться от своих должностей и постов в России", - заявил Вадефуль, передает ТАСС.

В аналогичном ключе высказалась и глава фракции "Союз-90" / "Зеленые" в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт. Потребовав от правительства ФРГ немедленно остановить строительство "Северного потока-2", она отметила, что "экс-канцлер Шредер должен сейчас принять решение, поддерживает ли он демократию и права человека".

Герхард Шредер с 2017 года является председателем совета директоров "Роснефти". Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG, управляющим газопроводом "Северный поток", и совет директоров Nord Stream 2 AG.