Вучич сожалеет, что в России не ценят дружеское отношение Сербии

Президент Сербии Александар Вучич назвал примитивизмом пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и выразил сожаление, что люди в России не ценят позиции Сербии по отношению к РФ. Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала RTV Pink.

"Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются", - сказал Вучич.

"...Не ценят люди то, что Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия - военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм", - указал он.

Ранее в Сети распространилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, Мария Захарова сопроводила его скриншотом из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте".