В Стамбуле Вусал Оруджев перерезал горло молодой жене

14:59

В Стамбуле гражданин Азербайджана Вусал Оруджев убил 18-летнюю Севилай Кая, гражданку Турции, с которой состоял в религиозном браке. Затем убийца написал на стене кровью молодой девушки: «Наказание за предательство - смерть». Инцидент произошел 5 сентября в стамбульском районе Газиосманпаша, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ. Прибывшая в дом Севилай Кая бригада скорой помощи констатировала её смерть.

Убийца скрылся с места происшествия, но позже сдался полиции. По первоначальной версии, Оруджев убил свою молодую жену из ревности. Работающий в ателье на той же улице Месут Демирель сказал, что В.Оруджев перерезал девушке горло: «Затем он позвонил в полицию. Приехали полиция, прокурор. Насколько нам известно, официально они не состояли в браке. Мы не слышали ни шума, ни криков из их дома. Перерезал горло и сбежал …».