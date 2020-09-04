В Стамбуле Вусал Оруджев перерезал горло молодой жене
В Стамбуле гражданин Азербайджана Вусал Оруджев убил 18-летнюю Севилай Кая, гражданку Турции, с которой состоял в религиозном браке. Затем убийца написал на стене кровью молодой девушки: «Наказание за предательство - смерть».
Инцидент произошел 5 сентября в стамбульском районе Газиосманпаша, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ. Прибывшая в дом Севилай Кая бригада скорой помощи констатировала её смерть.
Убийца скрылся с места происшествия, но позже сдался полиции. По первоначальной версии, Оруджев убил свою молодую жену из ревности.
Работающий в ателье на той же улице Месут Демирель сказал, что В.Оруджев перерезал девушке горло: «Затем он позвонил в полицию. Приехали полиция, прокурор. Насколько нам известно, официально они не состояли в браке. Мы не слышали ни шума, ни криков из их дома. Перерезал горло и сбежал …».
Житель этого района Салих Байкал сказал, что у него мало информации о происшедшем. Но убитая работала в кондитерской на той же улице: «Иногда мы её видели, бедняжка, совсем юная. Мужа ее я не знал, они поженились недавно. И сюда переехали недавно. Около двух месяцев назад».
Работающий в той же кондитерской, что и убитая, Мехмет Орек тоже сказал, что не знает причины происшедшего: «Она работала здесь, через две недели сказала, что муж не разрешает работать, и уволилась. После этого я видел её пару раз. По-моему, ее муж был азербайджанцем. Его мы видели редко. После замужества она даже из дома не выходила... Муж ее закрыл дверь изнутри, перерезал ей горло и сбежал через окно».