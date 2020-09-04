Вдова Ясира Арафата: «Я знаю, кто дал моему мужу яд»
Европейский суд по правам человека решил возобновить расследование обстоятельств смерти председателя Палестинской национальной администрации, лидера движения ФАТХ Ясира Арафата. Об этом сказала вдова Арафата, Суха Арафат, сообщает NEWSru.co.il.
«Это будет серьезная история. Заслушают свидетелей. Я знаю, кто дал моему мужу яд», - цитирует ее агентство Maan.
Суха Арафат также подвергла критике проходящие на палестинских территориях манифестации против нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Она отметила, что ее возмущает сожжение флагов арабских государств, неважно, о каких государствах идет речь.