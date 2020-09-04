Путин: «Постепенно все вернется на свои круги»

«Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего – этого не было что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. И, кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов – и наши компании справились с этим», - сказал Путин в интервью в эфире канала «Россия 1», сообщает РИА Новости.

Российский лидер добавил, что «ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть». По его словам, «это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и все, что эффективно работает, будет эффективно работать, будет дальше развиваться».

«В этом смысле, конечно, вот эта инфекция - она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги», - отметил глава российского государства.