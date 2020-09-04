Самый сильный за полвека тайфун обрушился на Японию

На острове Окинава, которого ураган достиг утром 6 сентября, была зафиксирована скорость ветра 182,5 км/ч.

Японское метеорологическое агентство предупреждает, что на остров Кюсю на юго-западе страны надвигается супертайфун "Хайшен". В настоящее время он движется со скоростью 30 км/ч, порывы ветра достигают 234 км/ч, пишет Российская газета.

Ожидается, что в южных районах Кюсю до 6 утра понедельника может выпасть 600 миллиметров осадков. Метеорологи сравнивают "Хайшен" с разрушительным супертайфуном "Вери", принесшим масштабные разрушения в Японию в сентябре 1959 года.

Более 1,6 млн жителей южной и юго-западной частей Японии в воскресенье получили указание от местных властей эвакуироваться из-за приближающегося супертайфуна. Об этом сообщило японское общественное телевидение. Приостановлено движение поездов и полеты самолетов в районе прохождения тайфуна. Ожидаются рекордно высокие приливные волны, что угрожает прибрежным строениям.

Предполагается, что, пройдя над островом Кюсю, тайфун направится по направлению к Пусану в Южной Корее. Ожидается, что "Хайшен" достигнет побережья Южной Кореи 7 сентября.

Это будет уже второй ураган за последние дни, ранее над Корейским полуостровом прошел тайфун "Майсак", принесший значительные разрушения в Южной Корее, КНДР и российском Приморье.