Ефремов назвал срок, к которому его могут приговорить

Актер Михаил Ефремов, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, считает, что его осудят на восемь лет лишения свободы. Об этом он сказал в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, видеозапись которой была показана в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ, пишет РБК.

«Ну, сколько вы думаете? Я думаю, что восемь», — сказал Ефремов своему адвокату, сидя на кухне в своей квартире.

Пашаев, в свою очередь, высказал мнение, что актер получит пять-шесть лет. По данным телеканала, разговор состоялся перед последним словом актера в суде.

3 сентября на последнем слове Ефремов признал вину и раскаялся. Также артист извинился перед потерпевшими, сказав, что ему «их очень жалко» и что «никакого негатива к ним не испытывал».

Оглашение приговора Ефремову состоится 8 сентября. Прокурор потребовал для Ефремова 11 лет колонии общего режима, а также запрета на управление автомобилем на три года. Также гособвинитель потребовал взыскать с Ефремова 500 тыс. руб. в пользу старшего сына погибшего Захарова.