В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом. 140 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в воскресенье, 6 сентября.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 37 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 34 705 пациентов вылечились, 548 пациентов скончались. Лечение 2076 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведено 963 104 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 612 - за минувшие сутки.