Эльмир Алиев, отдел спорта 17:22

Слабая игра сборной Азербайджана и, как следствие, домашнее поражение от Люксембурга (1:2) в стартовом матче Лиги наций сильно огорчили и озадачили всех тех, кому небезразлична судьба нашей национальной команды. В чем причины столь блеклого футбола в дебютном матче Джанни Де Бьязи? О глупейшем удалении Махира Эмрели на 25-й минуте мы уже писали. Это важная, но, разумеется, не единственная причина провала сборной Азербайджана. Попробуем разобраться, почему наша команда выглядела настолько плохо.

Причина первая – ужасная физическая готовность За несколько дней до матча в прессе прошла информация о том, что якобы футболисты сборной недовольны тяжелыми нагрузками, которые они получают от тренерского штаба Де Бьязи. На предматчевой пресс-конференции капитан Максим Медведев опроверг эту информацию. Но как бы там ни было, все видели, что футболисты сборной Азербайджана еле волочили ноги, не успевая за соперниками. Причем это стало заметно уже с первых минут. Удаление Эмрели только лишь усугубило ситуацию. Возможно, Де Бьязи и тренер сборной по физподготовке Алессандро Скайя действительно переборщили с нагрузками. Хочется верить, что к матчу с Кипром, который состоится 8 сентября, гири с ног наших футболистов упадут и они будут выглядеть свежее. Сам Де Бьязи и до, и после матча жаловался на слабую «физику» игроков. Это неудивительно, ведь страна несколько месяцев не играла в футбол вообще, а разрешение на проведение тренировок и матчей было получено только 7 августа. Однако была надежда, что опытный итальянец со своими помощниками за неделю сборов смогут подтянуть команду физически. Увы, это не удалось.

Причина вторая – состав сборной По разным причинам в сборную не приехали играющие в зарубежных клубах Дмитрий Назаров, Эдди Исрафилов, Амир Агаев, Ричард Алмейда и Руфат Дадашов. Последний, кстати, минувшей ночью забил свой очередной гол во второй по рангу лиге в США. Если Алмейда, не имеющий серьезной игровой практики в ОАЭ, и Дадашов не были в списке приглашенных (Руфата, судя по всему, не вызвали из-за сложности перелета из США в период пандемии), то трое первых выпали из числа сборников уже после объявления состава. Можно как угодно относиться к человеческим качествам все того же Назарова, но его присутствие на поле во вчерашней игре, думаю, помогло бы сборной. Хуже точно не было бы. Алмейда в последние годы был главным звеном в середине поля, и его отсутствие тоже сказалось. А уж Руфат Дадашов и вовсе должен был бы играть с первых минут, потому что на сегодняшний день готов лучше и Рамиля Шейдаева, и Махира Эмрели.

Причина третья – неудачные замены Естественно, если бы вышеназванная пятерка приехала бы в Баку, то стартовый состав национальной команды был бы другим. А так, по большому счету, претензий к Де Бьязи по «первым 11-ти» нет. Но есть вопросы по заменам. На 58-й минуте итальянец заменил Рамиля Шейдаева на Рената Дадашова. Понятно, что Рамилю пришлось «пахать» впереди за удаленного Махира Эмрели, и он устал. Об этом после матча сказал и Де Бьязи. Но ведь Шейдаев – единственный игрок в сегодняшней сборной Азербайджана, который может в одиночку организовать гол в ворота соперника, что он уже не раз доказывал. Как можно убирать такого футболиста на 58-й минуте? В конце концов, бывают матчи, когда надо сыграть через не могу, и я думаю, что Рамиль, если бы остался на поле хотя бы еще минут на 15, принес бы больше пользы, чем свеженький, но пока ничем не запомнившийся в сборной Ренат Дадашов. Выход на поле Адиля Нагиева на 67-й минуте и вовсе можно назвать грубейшей ошибкой. Де Бьязи решил укрепить оборону, перейдя на игру в пять защитников, но сделал только хуже. Как умудренный опытом итальянец мог за неделю тренировок не понять, что этот футболист попросту не готов к игре на таком уровне? В результате Нагиев привез пенальти, после которого счет стал 2:1 в пользу гостей. Ну и напоследок Де Бьязи на 77-й минуте выпускает в качестве спасителя Араза Абдуллаева, который сейчас без клуба. Араз и в свои лучшие времена не блистал в национальной команде, а уж сейчас, не имея игровой практики, да еще и при игре в меньшинстве он точно не мог ничем помочь. Одним словом, с каждой заменой сборная Азербайджана становилась лишь слабее.

Причина четвертая – сила сборной Люксембурга У многих азербайджанских болельщиков устаревшее представление о люксембургском футболе. За последние годы сборная и клубы этого «карликового» государства стали заметно сильнее. Люксембургский «Дюделанж» в прошлом году пробился в групповой турнир Лиги Европы, где играл с «Карабахом», а в сборной выступают футболисты, играющие в элитных дивизионах Германии, Франции, России, Украины, Греции, Швейцарии и других стран. В стартовом составе матча против Азербайджана у Люксембурга не было ни одного игрока из местного чемпионата. Сборная Азербайджана не обыгрывала Люксембург, даже когда эта сборная была гораздо слабее. В отборочном турнире чемпионата мира-2014 команды дважды сыграли вничью. За эти годы сборная Люксембурга прибавила, а наша команда, к сожалению, не добилась прогресса.

Причина пятая – отсутствие болельщиков Сборная Азербайджана всегда была домашней командой. В родных стенах при своих болельщиках ей порой удавалось навести шороху и испортить настроение даже фаворитам. Вчера наша команда впервые играла дома без зрителей. Конечно, вряд ли на матч с Люксембургом на Олимпийском стадионе собралось бы большое количество болельщиков, но какая-никакая поддержка все же была бы, и она могла встрепенуть наших футболистов. Играть на огромном стадионе при пустых трибунах – для нашей сборной все равно, что играть в гостях. Никакого куража, который так часто выручал сборную Азербайджана.