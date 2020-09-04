Трамп требует ускорить разработку вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения страны ускорить разработку вакцины от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Источник в Белом доме рассказал изданию, что глава американской администрации большую часть времени на совещаниях уделяет разработке вакцины. Он требует завершить разработку и обеспечить наличие лекарства до конца текущего года.

Республиканец хочет предоставить американцам вакцину до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. Тем самым он может повысить свои шансы на переизбрание.

Как полагают специалисты, попытки администрации Трампа заставить руководителей госорганов поддержать политические позиции подорвали доверие общества к тем самым учреждениям, которые необходимы для оценки и распространения прививок.

Кроме того, разработка вакцины в сжатые сроки может отрицательно сказаться на ее эффективности, полагают медики.