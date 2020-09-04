Литва раскритиковала Евросоюз в ситуации с Беларусью

Евросоюз подрывает свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Беларуси, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо". "Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств", — цитирует РИА Новости литовского министра.

Линкявичус также пообещал Минску более тесное сотрудничество со странами объединения, если власти проведут ряд реформ.