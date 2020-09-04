Племянница бен Ладена поддержала Трампа

Племянница одного из самых известных международных террористов Усамы бен Ладена, Нур бен Ладен считает, что в случае, если Джо Байден придет к власти в США, в стране может произойти теракт, подобный случившемуся 11 сентября 2001 года. По ее мнению, только Дональд Трамп способен защитить страну от подобных угроз, сообщает Sputnik со ссылкой на New York Post.

Нур бен Ладен проживает в Швейцарии, однако считает себя "американкой в душе". По ее словам, она с 2015 года поддерживает Дональда Трампа, так как считает, что он важен не только для Америки, но и для всей западной цивилизации.