В Брюсселе разогнали антикоронавирусную акцию протеста
Брюссельская полиция разогнала манифестацию из примерно 400 участников, вышедших протестовать против ограничительных антивирусных мер, в том числе обязательного повсеместного ношения масок, сообщает Интерфакс.
"Значительная часть манифестантов не имела масок и не соблюдала правила социального дистанцирования", - приводит газета Le Soir слова официального представителя полиции Оливье Слосса.
Слосс уточнил, что полицейским не пришлось применять спецсредства. "Мы им неоднократно повторили, что правила должны соблюдаться. Из-за демонстративного неподчинения мы прекратили эту акцию", - сообщил представитель полиции.