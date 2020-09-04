Глава Евросовета обсудил с Эрдоганом напряженность в Средиземноморье

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых призвал к проведению многосторонней конференции по урегулированию ситуации в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил источник в Совете ЕС.

"Председатель Евросовета поговорил с президентом Эрдоганом в связи с растущей напряженностью в Восточном Средиземноморье... Глава Евросовета также призвал к проведению многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью с целью поиска мирных и согласованных решений", - цитирует ТАСС источник.

По словам дипломата, Мишель "отметил, что ЕС полностью солидарен с Грецией и Кипром. Он добавил, что ЕС желает иметь конструктивные отношения с Турцией", - добавил источник в Совете ЕС.

Дипломат напомнил, что на предстоящем 24-25 сентября саммите ЕС ситуация в Средиземном море будет в центре внимания лидеров стран сообщества. "Председатель Евросовета созвал сентябрьский саммит ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Средиземноморье и весь спектр отношений с Турцией. В этом отношении будут рассмотрены все меры (кнут и пряник). Цель ясна: прислушаться и призвать к диалогу как единственному способу разрешения текущих разногласий", - пояснил он.