Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в начале сентября увеличил до 10 процентных пунктов (п.п.) отрыв по популярности от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты соцопроса, проведенного в период со 2 по 4 сентября исследовательской службы YouGov по заказу телекомпании СBS.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 52% ответили, что отдали бы свой голос Байдену, 42% сказали, что поддержали бы Трампа. Порядка 3% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 3% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика, передает ТАСС.

В опросе YouGov участвовали примерно 2,5 тыс. человек по всей стране.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics ("По-настоящему ясная политика"), бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,9 п.п. по популярности среди избирателей. Байден лидирует почти во всех "колеблющихся штатах", где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.