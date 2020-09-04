Ученые: пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут

Используя яд 312 пчел из Перта (Западная Австралия), Ирландии и Англии, доктор Сиара Даффи из Института медицинских исследований Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии исследовала его влияние на подтипы рака молочной железы, включая трижды негативный рак молочной железы, способы лечения которого на сегодняшний день ограничены. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Precision Oncology, пчелиный яд очень быстро уничтожает клетки трижды негативного и HER2-положительного рака молочной железы, пишет в своей статье журналист Al Jazeera.

Новый способ борьбы с раком молочной железы с помощью пчелиного яда обнаружен учеными из Австралии.

HER2 — это белок, который находится на поверхности всех клеток молочной железы и играет важную роль в развитии рака молочной железы. Раковые клетки с уровнем содержания этого белка выше нормы называются HER2-обогащенными клетками рака молочной железы. Они имеют тенденцию расти и делиться быстрее, чем при других типах рака молочной железы, но с большей вероятностью поддаются лечению с помощью препаратов, нацеленных конкретно на белок HER2.

По словам доктора Даффи, целью ее исследования было изучить противораковые свойства пчелиного яда при лечении различных типов рака груди. В частности, ученые изучили содержащееся в пчелином яде вещество, известное как мелиттин. «Мы обнаружили, что яд медоносной пчелы и мелиттин, в частности, значительно снижают восприимчивость к трижды негативному и HER2-позитивному раку молочной железы», — пояснила доктор.

«Токсин оказался очень сильным. Определенная концентрация яда медоносной пчелы может привести к гибели 100% раковых клеток, не оказывая воздействия на здоровые клетки. Мы обнаружили, что мелиттин может полностью уничтожить мембраны раковых клеток за 60 минут», — добавила она.

Было обнаружено ещё одно необычное свойство мелиттина — в течение 20 минут он смог значительно уменьшить химические сигналы, необходимые для роста и деления раковых клеток.

«Это невероятно захватывающее наблюдение. Как оказалось, мелиттин, основной компонент яда медоносной пчелы, может подавлять рост клеток рака молочной железы, особенно трижды негативного рака груди», — заметил главный научный сотрудник Университета Западной Австралии профессор Питер Клинкен.

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака среди женщин во всем мире и второй по частоте причиной смерти от рака среди женщин.