В Германии заявили, что взяли Навального под максимальный контроль

Ситуация с Алексеем Навальным привлекла внимание всего мира, и власти Германии обеспечивают максимально возможные меры безопасности для его пребывания в стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Это дело, которое привлекло внимание всего мира. Поэтому должны приниматься мероприятия по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны", - цитирует РИА Новости Мааса, который отвечал на вопрос, не свидетельствуют ли предпринятые меры безопасности о том, что сохраняется угроза жизни Навального.

"Само собой разумеется, что инцидент, который привлек внимание всего мира, привел к тому, что мы обеспечиваем максимально возможную безопасность для его пребывания в Германии", - добавил глава немецкого МИД.