Французская компания назвала стоимость своей вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую французская фармацевтическая компания Sanofi разрабатывает совместно с британской GlaxoSmithKline, будет стоить менее €10 за одну дозу, если будет одобрена к использованию. Об этом в интервью радио France Inter заявил глава Sanofi Оливье Божийо.

«Цена пока еще неокончательно установлена. Мы пока оцениваем все производственные издержки на ближайшие месяцы. Но цена будет ниже €10», — заявил Божийо, добавив, что этим летом компания уже подписала соглашения о поставках будущей вакцины с американцами, европейцами и британцами.

«Для Европы будут 300 млн доз вакцины и 100 млн доз для США»,— сказал он, передает «Коммерсант».

Отвечая на вопрос, что другой производитель — компания AstraZeneca — намерена назначить цену на свою вакцину от коронавируса на уровне €2,5, Божийо заявил: «Такой разрыв в цене может объясняться тем, что мы используем только наши внутренние ресурсы для разработки, своих собственных исследователей и наши собственные исследовательские центры. А AstraZeneca часть производства отдает на аутсорсинг».