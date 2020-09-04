МВД Беларуси пообещало ответ на силовые провокации

Протестующие в Беларуси могут предпринять силовые акции, в таком случае МВД республики также ответит применением силы, заявил в эфире государственного телеканала СТВ министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

"Про силовую акцию в ходе протестов скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем", - сказал Караев., сообщает ТАСС.

Глава белорусского МВД пояснил, что в начале протестных акций - сразу после прошедших 9 августа выборов - некоторые митингующие пытались применять силу в отношении сотрудников правопорядка. По его словам, "30 сотрудников по-прежнему с тяжелыми травмами в больнице". Министр отметил также, что правоохранительные органы ведут активную работу по выявлению зачинщиков беспорядков.