В Гонконге снова неспокойно

В Гонконге в воскресенье прошли массовые демонстрации против закона о национальной безопасности, а также переноса выборов. В этот день было задержано 289 человек, 270 из них - из-за участия в "противозаконных мероприятиях", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные полиции Гонконга.

6 сентября в специальном административном районе КНР должны были состояться выборы в парламент (Законодательный совет), однако глава администрации Гонконга Кэри Лам в конце июля перенесла их на следующий год, обосновав свое решение опасностью заражения коронавирусом.

По данным Reuters, 6 сентября на улицы Гонконга вышли несколько сотен человек, чтобы выразить протест против политики правительства автономии. Некоторые из них держали в руках плакаты с лозунгом "Освободите Гонконг!" Для разгона этих демонстраций полицейские использовали, в том числе, перечный газ.

С 2019 года Гонконг охвачен волной массовых протестов против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей.