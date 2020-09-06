Эрдоган призвал Евросоюз быть справедливым и объективным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС оставаться справедливым, беспристрастным и объективным в вопросе разрешения ситуации в Восточном Средиземноморье. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

"Господин президент заявил, что Греция и некоторые страны - члены ЕС должны выполнять возложенные на ЕС обязательства в рамках справедливости с точки зрения предотвращения эскалации в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Эрдоган подчеркнул, что провокационные слова и шаги европейских политиков по региональным вопросам не будут служить решению ситуации. Господин президент отметил, что отношение ЕС к Восточному Средиземноморью станет испытанием искренности с точки зрения международного права и регионального мира. Господин президент призвал институты ЕС оставаться справедливыми, беспристрастными и объективными, а также действовать ответственно по всем региональным вопросам, особенно в Восточном Средиземноморье", - цитирует ТАСС коммюнике канцелярии турецкого президента.