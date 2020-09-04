Афганистан не впустил 60 танкеров сжиженного газа из Азербайджана
60 танкеров (речь идет о железнодорожных цистернах для сжиженного газа - ред.) сжиженного газа, ввезенных из Азербайджана одной из частных компаний Афганистана, задержаны на таможне и не допускаются в страну.
Haqqin.az сообщает, что это связано с тем, что сжиженный газ очень низкого качества и не соответствует афганским стандартам.
Как сообщает афганский канал новостей TOLOnews, цистерны с газом в настоящее время удерживаются на пограничном пункте Торгунди, что на границе с Туркменистаном, западной афганской провинции Герат.
Согласно документам, импортируемый газ не соответствует требованиям Афганистана. Официальные лица заявили, что танкеры поступили на таможню Торгунди несколько дней назад. Чиновники заявили, что импортируемый частной компанией Omran Shukran газ «опасен» в использовании, и они не позволят ему попасть в страну.
Согласно требованиям афганского правительства к импортируемому газу, он должен содержать на 60-70% бутан. Остальные 30-40% должны состоять из пропана. Однако при проверке качества импортируемого компанией газа было обнаружено, что уровень пропана в нем составляет всего 10%, а бутана - вообще 0%.
«Регулирующие нормативы и стандарты органы проверяют импортируемый газ на границах страны. Если импортируемое топливо низкого качества, они возвращают его, если же оно соответствует стандартам, то впускают в страну», - сказал Джайлани Фархад, пресс-секретарь губернатора Герата.
А начальник Управления норм и стандартов провинции Герат Хайбар Мусмир сказал, что они еще не проверяли качество 60 танкеров, поступивших из Азербайджана.
Выяснилось, что компания всего закупила у Азербайджана 700 танкеров со сжиженным газом и в ближайшие дни намерена импортировать их в Афганистан.
«Если в Герат поступит газ более низкого качества, он привлечет внимание тех, кто честно работает на рынке», - сказал Абдулла Дашти, заместитель главы Торгово-инвестиционной палаты Герата.
Представители же компании-импортера газа на вопросы журналистов не ответили.