Афганистан не впустил 60 танкеров сжиженного газа из Азербайджана

Как сообщает афганский канал новостей TOLOnews, цистерны с газом в настоящее время удерживаются на пограничном пункте Торгунди, что на границе с Туркменистаном, западной афганской провинции Герат.

Haqqin.az сообщает, что это связано с тем, что сжиженный газ очень низкого качества и не соответствует афганским стандартам.

60 танкеров (речь идет о железнодорожных цистернах для сжиженного газа - ред.) сжиженного газа, ввезенных из Азербайджана одной из частных компаний Афганистана, задержаны на таможне и не допускаются в страну.

Согласно документам, импортируемый газ не соответствует требованиям Афганистана. Официальные лица заявили, что танкеры поступили на таможню Торгунди несколько дней назад. Чиновники заявили, что импортируемый частной компанией Omran Shukran газ «опасен» в использовании, и они не позволят ему попасть в страну.

Согласно требованиям афганского правительства к импортируемому газу, он должен содержать на 60-70% бутан. Остальные 30-40% должны состоять из пропана. Однако при проверке качества импортируемого компанией газа было обнаружено, что уровень пропана в нем составляет всего 10%, а бутана - вообще 0%.

«Регулирующие нормативы и стандарты органы проверяют импортируемый газ на границах страны. Если импортируемое топливо низкого качества, они возвращают его, если же оно соответствует стандартам, то впускают в страну», - сказал Джайлани Фархад, пресс-секретарь губернатора Герата.

А начальник Управления норм и стандартов провинции Герат Хайбар Мусмир сказал, что они еще не проверяли качество 60 танкеров, поступивших из Азербайджана.

Выяснилось, что компания всего закупила у Азербайджана 700 танкеров со сжиженным газом и в ближайшие дни намерена импортировать их в Афганистан.

«Если в Герат поступит газ более низкого качества, он привлечет внимание тех, кто честно работает на рынке», - сказал Абдулла Дашти, заместитель главы Торгово-инвестиционной палаты Герата.

Представители же компании-импортера газа на вопросы журналистов не ответили.