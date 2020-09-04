В Лос-Анджелесе общественный транспорт может стать бесплатным

Проезд в общественном транспорте округа Лос-Анджелес планируют сделать бесплатным, сообщает Bloomberg.

Главная причина - пандемия коронавируса, из-за которой многие горожане остались без работы и, соответственно, не имеют возможности платить за проезд. С марта в общественном транспорте округа Лос-Анджелес пассажиропоток уменьшился почти на 50%.

Финансирование транспорта в Лос-Анджелесе планируют компенсировать за счет государственных грантов и рекламных доходов.