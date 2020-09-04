Обострение в Донбассе: глава МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым

"Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", – написал Кулеба в Facebook вечером 6 сентября, сообщает издание Gordon.

Кулеба отметил, что в воскресенье в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования совершили провокации. "Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня", – заявил глава украинского МИД.

Об инциденте проинформировали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

6 сентября в результате обстрела позиции подразделений Объединенных сил недалеко в Луганской области один военнослужащий ВС Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня. В штабе ООС также рассказали о ранении одного военнослужащего в результате обстрела и двух – при взрыве неизвестного устройства. Также в воскресенье стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара.