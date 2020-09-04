Раскрыто «секретное оружие» Трампа

В свою очередь, противник Трампа от партии демократов Джо Байден потратил на YouTube и Google 33 миллиона долларов.

Politico поясняет, что демократы размещают на видеохостинге обычную рекламу, в то время как штаб Трампа использует портал в качестве своего «секретного оружия». Республиканцы публикуют аналитические программы, шоу, новостные телепередачи и высказывания президента, пишет ТАСС.

Если в 2016 году Трамп благодаря Facebook смог получить преимущество перед экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, то сейчас он делает большую ставку на YouTube, считает издание. В августе штаб американского президента разместил около 900 видеороликов, штаб Байдена - чуть более 100.

Кроме того, канал республиканца серьезно опережает соперника как по числу подписчиков, так и по количеству просмотров. Как напоминает газета, сам портал устроен таким образом, что с большей вероятностью пользователям будет рекомендован канал, который регулярно обновляет свой контент. При этом в 2016 году Трамп потратил на рекламу в YouTube $10 млн.