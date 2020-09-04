В Европе назвали срок ввода санкций против Беларуси

Санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает ТАСС.

"Считаю, что санкции ЕС вступят в силу не позже 21 сентября, - отметил он. - Первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе выборов и применение силы против участников акций протеста. Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы (ЕС) можем расширить".

По словам министра, цель Евросоюза — начать переговоры между белорусскими властями и оппозицией. Кроме того, руководство республики должно выполнить обязательства, проистекающие из членства Беларуси в ОБСЕ, и обеспечить, в частности, деятельность миссии этой международной организации в Беларуси.