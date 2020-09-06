Легендарный турецкий борец, поднявший флаг Азербайджана, о словах Ильхама Алиева в поддержку Турции

Отдел спорта 03:24

Спортивная общественность Азербайджана и Турции не оставила без внимания ту поддержку, которую президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил Турции в вопросе напряженности между братской страной и Грецией в Восточном Средиземноморье.

Прославленный турецкий борец, олимпийский чемпион, 2-кратный чемпион мира, победитель Европейских игр в Баку и многократный чемпион Европы Таха Акгюль, комментируя пост в инстаграме знаменитого азербайджанского тренера по вольной борьбе Фирдовси Умудова, написал: «Iki devlet bir millet» («Два государства, одна нация»).

Таха Акгюль запомнился азербайджанским любителям спорта своим жестом на Европейских играх-2015 в Баку, когда он праздновал победу с флагами Азербайджана и Турции.

В 2018 году, находясь на сборах в Баку, Акгюль также говорил о братстве между Турцией и Азербайджаном. «Мы приехали в Баку, чтобы тренироваться с азербайджанскими борцами. Мы говорим: «Два государства, одна нация»! Хотим, чтобы флаги Турции и Азербайджана развевались в честь победы спортсменов двух стран. В 2015 году, победив на Евроиграх, я поднял два флага. У нас все общее, мы – одна нация. Тут наши братья – Джабраил Гасанов, Гаджи Алиев, тренер Фирдовси Умудов. Все уделяют нам очень большое внимание. Мы здесь как у себя дома. Язык и религия у нас одинаковые. Ранее азербайджанские борцы приезжали к нам на сборы и еще приедут. К Олимпиаде будем готовиться вместе, чтобы достойно представить наши страны».

Напомним, что на днях президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигкоса, коснулся напряженности в регионе Восточного Средиземноморья между Турцией и Грецией. Ильхам Алиев заявил, что Турция является не только другом и партнером Азербайджана, но и братской страной. «Азербайджан без колебаний поддерживает Турцию и будет поддерживать во всех случаях. Мы видим ту же поддержку и от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах, и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с вопросом разведки в Восточном Средиземноморье. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию», - сказал президент. Возвращаясь к посту Фирдовси Умудова в инстаграме, стоит отметить, что в нем опытный специалист подчеркивает, как решительно глава государства заявил о позиции Азербайджана в турецко-греческом вопросе.