Израильтян косят жара и коронавирус наш обзор
Израиль — государство, расположенное между Средиземным и Красным морем, где столбик термометра уже в апреле поднимается выше 30 градусов и держится на высоких отметках до октября. Нынешнее лето, тем не менее, побило все исторические рекорды. На знаменитом курорте и в порту Эйлат, расположенных в заливе Аккаба на Красном море, зафиксирована температура 120 градусов по Фаренгейту или 48,9 градусов по шкале Цельсия.
Недалеко от популярного курорта ушел в показателях и Иерусалим, находящийся на высоте более 780 метров над уровнем моря. Этот древний город «прожарился» до 109 градусов по Фаренгейту, или до 42, 8 Цельсия.
Эти рекорды отмечены в субботу 5 сентября. Предыдущий температурный максимум метеорологи зафиксировали днем раньше, в пятницу.
В стране, все еще испытывающей серьезные проблемы в борьбе с коронавирусом, невыносимая жара добавила хлопот медикам.
В пятницу, накануне шаббата, врачи получили более 200 вызовов по поводу случаев тепловых ударов. Среди них были спасены почти 60 человек, которые потеряли сознание в результате страшной жары.
Невероятно жаркая погода стала одной из причин смерти 19-летнего юноши, который потерял сознание во время мероприятия на природе.
К летальному исходу, по заключению врачей, привело наличие в его организме алкоголя и наркотиков, что в сочетании с экстремально высокой температурой воздуха и привело к трагедии. Медики оказались бессильны.
Высокие температуры привели к тому, что власти ослабляют ограничения в условиях продолжающейся в Израиле пандемии Covid-19.
Главный координатор по вопросам пандемии Ронни Гамзу подтвердил, что хотя изменения в политике обязательного ношения защитных масок в общественных местах не планируются, он допускает их снятие на пляжах, не заполненных людьми или в парках. Так пишет gazeta.pl.
Отметим, что в последнее время в Израиле ежесуточно отмечаются до 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, а также летальные исходы.
Эксперты говорят о том, что к новому всплеску заболеваний приводит несоблюдение жителями городов и поселений мер профилактики, установленных правительством и медицинскими специалистами.
Наиболее часто очаги группового инфицирования возникают в ортодоксальных религиозных еврейских общинах, где традиционно каждая семья многодетная — по 10-12 детей.
Многие такие родовые гнезда проживают в квартирах на площади 70 или чуть более квадратных метров. Здесь не только сидели за общим столом, но и, несмотря на предписания властей, посещали синагоги и учебные заведения - ешивы.
Неподалеку от Тель-Авива расположен город Бней-Брак, населенный исключительно ультраортодоксальными евреями, так называемыми харедим. В Израиле его уже назвали столицей коронавируса. Здесь у въезда в город установлены полицейские контрольно-пропускные пункты, улицы патрулируют подразделения спецназа. Въезд в Бней-Брак разрешен только жителям города, которые могут попасть домой только предъявив удостоверение личности. Сейчас город стал призраком — пустынны обычно многолюдные улицы, жители большей частью сидят по домам, опасаясь инфекции.
Причиной резкого роста заболеваний здесь стало манкирование предписаниями, введенными еще в середине марта о запрете массовых собраний числом более 10 человек. Предписания демонстративно нарушал сам мэр города Авраам Рубинштейн.
Ограничения стали соблюдать только неделю назад, когда коронавирус вновь полыхнул в стране. Только за сутки прирост заболевших в Бней-Браке составил 25 процентов, что является самым большим показателем после Иерусалима.
Напомним, что вскоре евреи всего мира будут праздновать новый 5780-й год от сотворения мира. Обычно в этот день местом паломничества становится Иерусалим со святой для верующих Стеной плача.
Как власти справятся с наплывом верующих в этот день и в следующий за ним праздник Йом-Кипур, пока неизвестно. Две опасности — жара и коронавирус могут внести свои коррективы.