Израиль — государство, расположенное между Средиземным и Красным морем, где столбик термометра уже в апреле поднимается выше 30 градусов и держится на высоких отметках до октября. Нынешнее лето, тем не менее, побило все исторические рекорды. На знаменитом курорте и в порту Эйлат, расположенных в заливе Аккаба на Красном море, зафиксирована температура 120 градусов по Фаренгейту или 48,9 градусов по шкале Цельсия.

Недалеко от популярного курорта ушел в показателях и Иерусалим, находящийся на высоте более 780 метров над уровнем моря. Этот древний город «прожарился» до 109 градусов по Фаренгейту, или до 42, 8 Цельсия.

Эти рекорды отмечены в субботу 5 сентября. Предыдущий температурный максимум метеорологи зафиксировали днем раньше, в пятницу.

В стране, все еще испытывающей серьезные проблемы в борьбе с коронавирусом, невыносимая жара добавила хлопот медикам.

В пятницу, накануне шаббата, врачи получили более 200 вызовов по поводу случаев тепловых ударов. Среди них были спасены почти 60 человек, которые потеряли сознание в результате страшной жары.

Невероятно жаркая погода стала одной из причин смерти 19-летнего юноши, который потерял сознание во время мероприятия на природе.

К летальному исходу, по заключению врачей, привело наличие в его организме алкоголя и наркотиков, что в сочетании с экстремально высокой температурой воздуха и привело к трагедии. Медики оказались бессильны.

Высокие температуры привели к тому, что власти ослабляют ограничения в условиях продолжающейся в Израиле пандемии Covid-19.

Главный координатор по вопросам пандемии Ронни Гамзу подтвердил, что хотя изменения в политике обязательного ношения защитных масок в общественных местах не планируются, он допускает их снятие на пляжах, не заполненных людьми или в парках. Так пишет gazeta.pl.

Отметим, что в последнее время в Израиле ежесуточно отмечаются до 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, а также летальные исходы.

Эксперты говорят о том, что к новому всплеску заболеваний приводит несоблюдение жителями городов и поселений мер профилактики, установленных правительством и медицинскими специалистами.